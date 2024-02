Surpriza totala pregatita de Rapid pentru rivala FCSB!

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 29 februarie 2024, 13:19 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 13:55Derby-ul dintre Rapid si FCSB se va juca in ultima etapa a sezonului regular, cel mai probabil pe Arena Nationala, cu giulestenii in calitate de gazde. Victor Angelescu, actionarul giulestenilor, a anuntat faptul ca meciul are sanse mari sa se joace pe cel mai mare stadion al tarii, iar oaspetii vor avea parte de o surpriza.Ros-albastrii au motive de bucurie inaintea derby-ului cu Rapid, ... citește toată știrea