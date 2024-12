Surpriza uriasa! Internationalul roman, dat afara de Dan Petrescu de la CFR Cluj

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 24 decembrie 2024, 12:39 / Actualizat marti, 24 decembrie 2024 12:39Reconfirmat de patronul Ioan Varga, Dan Petrescu (57 de ani) a decis primul jucator care o va parasi pe CFR Cluj in aceasta iarna.Este vorba despre Vasile Mogos (32 de ani), cel care a evoluat in ultimul meci din 2024, victoria de pe teren propriu cu Otelul Galati, scor 3-2, potrivit ProSport.ACS FC DINAMODinamovistii l-au dat afara! "Divort" chiar in prag de Craciun: "E mai bine ... citește toată știrea