Surprize in semifinalele barajului de promovare in Liga 2. O echipa de traditie iese din lupta la promovare

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 25 mai 2024, 23:10 / Actualizat sambata, 25 mai 2024 23:23Semifinalele barajului de promovare in Liga 2 au adus dramatism si surprize, iar ultimele 10 echipe ramase in cursa isi vor disputa locul in esalonul secund pe 1 si 5 iunie in dubla mansa.PoliTimisoara a ratat calificarea in faza finala a barajului si va mai petrece un an in Liga 3. Gloria Bistrita, CSM Focsani, CS Dinamo Bucuresti si FC Bihor Oradea se afla printre echipele calificate. ... citește toată știrea