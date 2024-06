Surprize-surprize: Marian Draghiceanu nu a mai ajuns la SC Otelul dupa despartirea de CSM Resita, ci la un alt club din prima liga! "S-a dus unde este mai bine si la alt salariu"

Marian Draghiceanu va juca in prima liga in acest sezon, campionat in care va reveni dupa o pauza de sase ani, ultima data activand la acest nivel in vara anului 2018, doua partide pentru Dunarea Calarasi.Tehnicul mijlocas care in data de 7 iulie va implini 25 de ani s-a despartit zilele trecute de CSM Resita, unde a fost capitan si golgheter in sezonul recent incheiat de Liga 2, fiind lasat sa mearga la SC Otelul Galati, dar s-a abatut din drum si a ajuns la Sfantu Gheorghe, la Sepsi OSK! ... citește toată știrea