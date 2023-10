Articol de David Marinescu - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 19:43 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 20:27George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, ofera un pronostic extrem de optimist in ceea ce o priveste pe Simona Halep. Seful tenisului romanesc e increzator ca suspendarea de patru ani primita initial de fostul lider mondial pentru dopaj va fi "mult diminuata" dupa apelul de la TAS.Intr-o perioada in care viitorul ei in tenis "pluteste" sub "norii" incertitudinii, ... citeste toata stirea