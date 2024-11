Suspiciuni dupa Rapid - Hermannstadt: "Ce logica sa fie? Nu poti sa faci asa ceva"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 04 noiembrie 2024 23:52 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 23:52Rapid s-a impus cu 1-0, luni seara, pe teren propriu, in etapa a 15-a din Superliga, in fata celor de la Hermmanstadt. Faultul comis de Selimovic, in minutul 59, extrem de dur, asupra lui Hromada, a starnit suspiciuni, avand in vedere intensitatea loviturii, cu atat mai mult cu cat a venit chiar sub ochii arbitrului.Unicul gol al intalnirii din Giulesti a venit in minutul 27, prin N'jie, ... citește toată știrea