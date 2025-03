Suspiciunile lui Mirel Radoi au produs "tsunami"! A fost demis de Universitatea Craiova

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 17 martie 2025, 16:59 / Actualizat luni, 17 martie 2025 18:01Analistul video Marius Francisc a incheiat colaborarea cu Universitatea Craiova. In spatele deciziei de a rupe intelegerea se pare ca ar fi stat cateva suspiciuni ridicate de antrenorul principal, Mirel Radoi, care a simtit ca are un spion in vestiar, dupa meciul din ultima etapa a sezonului regulat, infrangere cu FCSB, 0-1.CONTEXT:Universitatea Craiova a pierdut pe 9 martie in deplasare ... citește toată știrea