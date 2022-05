Sut si "da"! Mijlocasul de la FCSB si-a cerut iubita in casatorie la Dubai, intr-un decor splendid

Articol de GSP - Publicat marti, 31 mai 2022, 13:07 / Actualizat marti, 31 mai 2022 13:16Adrian Sut (23 de ani), mijlocas la FCSB, si-a cerut partenera, Bianca Negrescu, in casatorie.Adrian Sut, "inchizator" la FCSB, a profitat de primele zile de vacanta si a mers intr-un sejur in Dubai alaturi de iubita sa, Bianca Negrescu.Pe plaja, intr-o atmosfera superba, Sut a facut marele pas si a cerut-o in casatorie pe Bianca, care a acceptat.+12 FOTOAdrian Sut a cerut-o pe Bianca, iubita sa, ... citeste toata stirea