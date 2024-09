Tadej Pogacar si-a incununat sezonul cu titlul mondial in cursa pe sosea de la Zurich

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 29 septembrie 2024, 19:14 / Actualizat duminica, 29 septembrie 2024 19:28Tadej Pogacar (26 de ani), castigator in Il Giro si in Le Tour in 2024, s-a impus pentru prima oara in cursa pe sosea a Campionatelor Mondiale, desfasurate anul acesta la Zurich in Elvetia. De 37 de ani niciun ciclist nu mai reusise aceasta tripla.Tadej Pogacar a bifat unul dintre cele mai mari obiective ale sale, acela de a castiga tricoul in curcubeu, cel care este ... citește toată știrea