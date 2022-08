Talaba Lee, victoria carierei * Romanca de pe locul 137 WTA a eliminat-o pe fosta finalista de la Roland Garros, in calificarile de la US Open!

Articol de GSP - Publicat joi, 25 august 2022, 12:11 / Actualizat joi, 25 august 2022 12:37Gabriela Talaba Lee (27 de ani, 137 WTA) a bifat, miercuri seara, cea mai importanta victorie a carierei, reusind s-o invinga pe italianca Sara Errani (35 de ani, 117 WTA), in primul tur al calificarilor de la US Open. Errani e fost numar 5 WTA, atingand finala la Roland Garros, in 2012.Romanca a obtinut victoria la capatul unui meci de mare lupta, castigat in trei seturi, dupa o ora si 58 de minute. ... citeste toata stirea