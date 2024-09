Talismanul Otelului va fi in Giulesti * Detaliul care-i da sperante lui Dorinel Munteanu inainte de meciul cu Rapid

Articol de Liviu Manolache, Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 27 septembrie 2024, 15:29 / Actualizat vineri, 27 septembrie 2024 15:42Rapid si Otelul se vor infrunta sambata, de la ora 21:30, intr-o partida din etapa a 11-a. La centru se va afla Marcel Birsan, iar galatenii spera sa continue seria buna pe care o au in meciurile conduse de el.Trupa lui Dorinel Munteanu are un start excelent de sezon. E pe doi, cu 17 puncte in 9 partide si e neinvinsa. Iar acum spera sa continue forma bun, ... citește toată știrea