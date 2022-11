Tamas, luat peste picior de numarul 1 de la Petrolul dupa ce l-a reclamat penal pe Nae Constantin: "Spectacol ieftin facut de domnul fost jucator de fotbal"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 19:04 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 19:14Costel Lazar (60 de ani), presedintele de la Petrolul Ploiesti, descrie plangerea penala facuta de Gabi Tamas (39) la adresa antrenorului Nicolae Constantin (48) drept "un spectacol ieftin".CONTEXT: O inregistrare in care Gabi Tamas injura birjareste suporterii echipei din Ploiesti a aparut in presa pe 12 octombrie, chiar in ziua in care fotbalistul a semnat rezilierea cu Petrolul. ... citeste toata stirea