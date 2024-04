Tanase Tanase, cel mai mare antrenor din voleiul romanesc, a murit

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 13:09 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 13:17Tanase Tanase, fostul mare antrenor de volei, a murit la varsta de 98 de ani.Tanase Tanase a castigat 5 titluri la rand cu Steaua la finalul anilor '60 si inceputul anilor '70 si i-a dus pe stelisti in finala Cupei Campionilor, in 1969.A murit Tanase TanaseTanase Tanase, in stanga"Drum lin, nea Tica! La 98 de ani, ne-a parasit cel mai mare antrenor pe care l-a avut voleiul ... citește toată știrea