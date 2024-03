Tara Moore, strangere de fonduri pentru a-si relansa cariera

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 22 martie 2024, 17:46 / Actualizat vineri, 22 martie 2024 17:55Tara Moore (31 de ani), jucatoarea de dublu acuzata de ITIA de dopaj si apoi exonerata de Sport Resolutions, are nevoie de bani pentru a reveni in turneele de Mare Slem si a apelat la donatii.Tara Moore a fost suspendata provizoriu incepand cu data de 27 mai 2022 in urma unui test pozitiv la steroizi anabolizanti, boldenon si nandrolon, un test recoltat la turneul de la Bogota in ... citește toată știrea