"Tata, te rog, iarta-l!" * Marturia cutremuratoare a lui Lorenzo Piffer, parintele ciclistei decedate in urma unui accident rutier

Articol de David Istrate - Publicat luni, 27 ianuarie 2025, 15:35 / Actualizat luni, 27 ianuarie 2025 16:02Lorenzo Piffer, tatal Sarei Piffer (19 ani), o ciclista care a decedat in urma cu cateva zile, in urma unui accident rutier, a vorbit despre fiica sa si despre decizia de a-l ierta pe barbatul care a ucis-o.Sara Piffer (Mendelspeck Continental) si-a pierdut viata vineri, 24 ianuarie, in timpul unui antrenament in regiunea Trentino. Aceasta a fost lovita de masina condusa de un barbat ... citește toată știrea