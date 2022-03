Tavi Popescu, despre convocarea la "nationala": "Macar 5-10 minute sa intru sa joc"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 martie 2022, 21:23 / Actualizat duminica, 20 martie 2022 21:41FCSB s-a impus dramatic, 3-2, in deplasarea de la FC Arges, in etapa #2 din play-off.Dumiter a semnat reusita victoriei in ultimul minut al prelungirilor, iar trupa lui Toni Petrea vine la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj, care a facut pas gresit in deplasarea de la Farul.FC Arges - FCSB 2-3Dragomir, uluit dupa Arges - FCSB: "Doamne, fereste!" * Derapaje in direct: "Sunt niste ... citeste toata stirea