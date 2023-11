Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 23:07 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 23:12In pauza meciului FCU Craiova - UTA 2-3, Adrian Mititelu junior l-a jignit, l-a amenintat si l-a scuipat pe arbitrul Marian Barbu. "Centralul" a descris in raport cuvintele si tot comportamentul olteanului.Mai toate cluburile protesteaza in fiecare etapa din cauza prestatiilor pe care le au arbitrii, insa a existat recent un eveniment care a depasit limita in care se ... citeste toata stirea