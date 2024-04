Teama de calvar * Decizia luata de Florinel Coman, chiar dupa ce FCSB a cucerit titlul

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 14:54 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 15:45Florinel Coman (26 de ani) este accidentat si nu a evoluat in FCSB - Farul 2-1, meciul care le-a adus ros-albastrilor titlul mult visat.Extrema stanga a suferit o accidentare in zona inghinala, in partida cu Sepsi, din urma cu o etapa, si a parasit terenul in minutul 19 la cererea sa, de teama unor posibile complicatii.In meciul de pe Arena Nationala disputat sambata, "Mbappe" ... citește toată știrea