Tendinta alarmanta! Ultimele 4 mandate ale lui Mirel Radoi pun pe ganduri Oltenia

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 13:00 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 13:09Mirel Radoi, omul care o va prelua pe Universitatea Craiova, insarcinat de Mihai Rotaru cu misiunea de a aduce eventul in Banie, nu are un istoric recent tocmai fericit la echipele pe care le-a pregatit. Trei dintre ultimele lui patru mandate au durat in jur de 3 luni, inclusiv cel avut in Banie, in 2022.Tehnicianul in varsta de 43 de ani va incerca sa-si relanseze cariera la formatia ... citește toată știrea