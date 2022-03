Terapie prin judo * Copiii ucraineni refugiati la Constanta sunt ajutati sa uite de razboiul din tara lor prin sport

Articol de Ionut Coman - Publicat duminica, 06 martie 2022, 15:49 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 16:10Copiii ucraineni incearca sa uite de nebunia razboiului facand sport in dojo-urile Clubului Sportiv Pantheon.La capatul unui drum presarat cu teama de bombardamentele rusesti, foame si oboseala, sute de refugiati au ajuns la Constanta. Femei si copii, pentru ca barbatii au ramas in Ucraina sa-si apere tara. Pentru ei este o viata cu totul noua, departe de casa, in camere de hotel, ... citeste toata stirea