Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 15:07 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 15:57Sorana Cirstea ii acorda tot creditul antrenorului suedez Thomas Johanssonpentru rezultatele pozitive pe care le-a avut in ultimul sezon pe hard-ul nord-american.Sorana Cirstea i-a dedicat victoria din optimile de finala de la US Open antrenorului sau, Thomas Johansson. "A suferit alaturi de mine in ultimul an, a fost alaturi de mine in momente dificile", a spus Sorana, ... citeste toata stirea