Tiberiu Balan, numit "principal" in Liga 3! Fostul mijlocas, prezentare cu mare fast: "E transferul anului. Doamnelor, domnilor, Tiberiu Balan este antrenorul echipei noastre"

Somesul Dej, ocupanta locului 3 in play-off-ul Seriei 10 al Ligii 3, si-a numit noul antrenor principal dupa ce omul care a dus echipa in grupa pentru promovare, Danut Somcherechi, a fost indepartat dupa doua esecuri in depasare.Echipa clujeana l-a anuntat in functia de "principal" pe fostul mijlocas al Sportului Studentesc, Tiberiu Balan (41 de ani). Acesta a activat ultima data ca antrenor la Axiopolis Sport Cernavoda, tot in Liga 3, in sezonul trecut, iar in noua sa cariera a mai condus si ... citeste toata stirea