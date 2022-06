Tibor Selymes revine in antrenorat dupa aproape cinci ani. A preluat o echipa din Liga 3

Echipa din Liga 3 Stiinta Miroslava a reusit, miercuri, 29 iunie, cel putin la prima vedere, o mutare spectaculoasa pe banca tehnica.Clubul iesean care in sezonul 2017-2018 a jucat in Liga 2 si care in editia precedenta a Ligii 3 s-a salvat in ultima etapa a play-out-ului de la retrogradarea in Liga 4 a anuntat numirea in functia de antrenor principal a fostului international Tibor Selymes (52 de ani).Tibor Selymes este noul antrenor al echipei Stiinta MiroslavaSelymes revine in antrenorat ... citeste toata stirea