Tirada la TV! Oficialul fortei din Superliga a iesit la atac: "Nu face confuzii, batem campii rau de tot! Eu vorbesc cu argumente, sa vina in emisiune cu mine!"

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 05 iulie 2024, 20:41 / Actualizat vineri, 05 iulie 2024 21:48FCSB continua razboiul de la distanta cu FRF in privinta regulii U21, pe care granzii Superligii vor s-o elimine cu orice pret. Dupa iesirile lui Gigi Becali, a venit randul lui Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie al campioanei, sa arunce "sageti" in directia Federatiei.Nu e niciun secret, campioana Romaniei nu mai crede deloc in utilitatea regulii cu care Federatia ... citește toată știrea