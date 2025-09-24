Editeaza

Titularul CFR-ului a ajuns pe masa de operatie: "Il asteptam cu nerabdare inapoi pe teren!"

Simao Rocha (24 de ani), fundasul stanga al celor de la CFR Cluj, a fost operat cu succes dupa ce a acuzat probleme medicale in acest sezon la genunchi. Aparatorul a suferit o interventie chirurgicala in Portugalia si e asteptat sa revina pe teren.
Anuntul a fost facut de vicecampioana Romaniei, prin intermediul unui comunicat publicat pe retelele de socializare. Rocha a jucat doar 51 de ...citește toată știrea

