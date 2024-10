Titularul CFR-ului a dezvaluit ca arbitrul a venit sa-i vorbeasca inainte de start: "Il apreciez pentru ce mi-a spus, inseamna mult"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 25 octombrie 2024 23:44 / Actualizat vineri, 25 octombrie 2024 23:55Mohammed Kamara, 26 de ani, a inscris in CFR Cluj - Sepsi 3-3, iar la finalul partidei a dezvaluit ce a discutat cu arbitrul George Gaman chiar inainte de fluierul de start.Inceputul aventurii lui Mohammed Kamara in Gruia nu a lipsit de dificultati. Liberianul a fost eliminat in doua dintre cele 10 partide de campionat pe care le-a disputat in tricoul CFR-ului, de fiecare data ca ... citește toată știrea