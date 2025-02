Titularul Craiovei, OUT * Unul dintre preferatii lui Mirel Radoi lipseste doua luni

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 19 februarie 2025, 10:42 / Actualizat miercuri, 19 februarie 2025 12:14Alexandru Cicaldau (27 de ani), mijlocasul Universitatii Craiova, are ruptura musculara si ar urma sa lipseasca de pe teren aproximativ doua luni.Alexandru Cicaldau s-a accidentat in meciul cu Otelul, scor 2-1, partida in care a fost schimbat la pauza. El ar urma sa revina pe teren in ultima parte a sezonului.Serie ADupa Chivu, inca un antrenor roman se pregateste de Serie A! ... citește toată știrea