Titularul de la Rapid, accidentat in meciul cu CFR Cluj: "A suferit o contractura"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 24 noiembrie 2024, 13:58 / Actualizat duminica, 24 noiembrie 2024 14:44Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele de la Rapid, a anuntat ca extrema stanga Clinton N'Jie (31), a suferit o accidentare in meciul CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, din runda cu numarul #17 a Superligii.Clinton N'Jie a fost titular in flancul drept al atacului giulestean si s-a aflat pe teren pana in minutul 57, cand Marius Sumudica l-a inlocuit cu Florent Hasani. ... citește toată știrea