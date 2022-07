Toata arena a inceput sa rada * Ce a declarat Simona Halep dupa calificarea in optimi

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 iulie 2022, 18:40 / Actualizat sambata, 02 iulie 2022 19:11Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA), scor 6-4, 6-1 si s-a calificat in optimi la Wimbledon. La finalul intalnirii, sportiva noastra a starnit amuzamentul spectatorilor prezenti in tribunele Terenului 2.Simona va juca in optimi cu invingatoarea partidei dintre Paula Badosa si Petra Kvitova;Intrebata ce asteptari are de la ... citeste toata stirea