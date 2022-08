Toate notele din FCSB - Chindia 3-2: trei dintre noile achizitii ale lui Becali au luat 4 + cine a fost cel mai bun de pe teren

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 06:52 / Actualizat luni, 15 august 2022 07:17FCSB - CHINDIA 3-2. Ros-albastrii au castigat primul meci in Superliga dupa o prima repriza catastrofala si o a doua extraordinara.FCSB a fost ingenuncheata in prima repriza, 0-2, chiar daca a avut un om mai mult pe teren din minutul 7. Dupa pauza, a ripostat cu 11 minute furtunoase in startul reprizei secunde, bifand prima victorie, lipsita de stralucire, in actuala editie de Liga 1.Andrei Cordea ... citeste toata stirea