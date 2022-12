Toate reflectoarele pe David Popovici * Romanul a acordat un interviu in Australia inainte de a debuta saptamana viitoare la CM in bazin scurt

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 07 decembrie 2022, 10:09 / Actualizat miercuri, 07 decembrie 2022 10:15Ziarul australian The Daily Telegraph i-a dedicat un material amplu lui David Popovici (18 ani), Sportivul Anului 2022 in ancheta GSP, care urmeaza sa concureze saptamana viitoare la CM in bazin scurt de la Melbourne, acolo unde se va duela cu favoritul local Kyle Chalmers.Intrecerea de la Melbourne se desfasoara in perioada 13-18 decembrie, la Melbourne.Interesul ... citeste toata stirea