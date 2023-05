Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 02 februarie 2023, 17:27 / Actualizat joi, 02 februarie 2023 19:02Tom Brady (45 de ani), legenda fotbalului american, se retrage din activitate dupa 23 de sezoane si 7 titluri castigate in NFL. Are viitorul asigurat, cel mai mare contract de analist TV din istoria sportului.Tom Brady facuse primul pas in spate iarna trecuta. Imediat dupa anuntul retragerii, FOX Sports l-a abordat si i-a propus cel mai mare contract din istoria televiziunii. Legendarul ... citeste toata stirea