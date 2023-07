Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 18:07 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 18:45Toni Iuruc (43 de ani) asteapta verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de ani, 50 WTA).Au trecut deja 10 luni de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA. Depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022, constanteanca si-a prezentat zilele trecute apararea in fata organizatiei independente Sports Resolutions. Un verdict este asteptat in perioada imediat urmatoare. ... citeste toata stirea