Toni Petrea a revenit in Liga 1! Prezentat oficial: "Mult succes"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 septembrie 2022, 10:48 / Actualizat miercuri, 21 septembrie 2022 11:07Toni Petrea (47 de ani), fost antrenor in doua randuri la FCSB, a semnat cu Chindia Targoviste!Toni Petrea, "secund" al lui Laurentiu Reghecampf din 2011 pana in 2020, si-a inceput cariera de antrenor principal in vara lui 2020, cand a fost angajat la FCSB.A incheiat primul mandat dupa un an, in care a castigat Cupa Romaniei, apoi a fost reangajat de ros-albastri pentru un al ... citeste toata stirea