Toni Petrea, iritat de observatia reporterului: "De unde stiti? Intrebati-l pe el!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 iulie 2022 23:59 / Actualizat luni, 18 iulie 2022 00:23Toni Petrea (47 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat meciul cu U Cluj, incheiat la egalitate, scor 1-1."A fost un joc mai putin reusit. Am facut destul de multe gresei si in prima repriza, si in a doua, pe final, cand puteam fi taxati pe contraatac. Sunt lucruri pe care le discut cu jucatorii, le cer sa fim mult mai atenti.Trebuia sa fie concentrati pana la final, adversarul a avut 2-3 ocazii