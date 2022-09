Toni Petrea vrea sa faca achizitii de rasunet la Chindia Targoviste. Sunt vizati 2 jucatori de la FCSB!

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 septembrie 2022, 12:48 / Actualizat miercuri, 21 septembrie 2022 13:41Proaspat instalat pe banca lanternei rosii, Anton Petrea ar dori sa ii aduca la Chindia Targoviste pe Ianis Stoica si Marco Dulca, jucatorii celor de la FCSB.Petrea ii vrea pe cei doi pentru a reusi sa urce in clasament, noteaza Playsport.Marco Dulca a venit in aceasta vara la FCSB chiar de la Chindia Targoviste, bucurestenii platind in schimbul mijlocasului suma de 250.000 de euro. ... citeste toata stirea