Top 10 cel mai bine platiti sportivi din lume in 2022 * Fotbalul are doar 3 reprezentanti in clasamentul Forbes

Articol de GSP - Publicat joi, 12 mai 2022, 16:42 / Actualizat joi, 12 mai 2022 16:50Desi a avut un sezon sub asteptari la PSG, Lionel Messi (34 ani) este cel mai bine platit sportiv din lume. Cu 130 de milioane de dolari castigati in ultimele 12 luni, argentinianul este lider in clasamentul intocmit de Forbes.Cristiano Ronaldo si Neymar sunt ceilalti reprezentati ai fotbalului in topul celebrei publicatii americane. Portughezul de la United a prins chiar podiumul, in timp ce brazilianul ... citeste toata stirea