Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 11 noiembrie 2023, 18:07 / Actualizat sambata, 11 noiembrie 2023 18:25Dupa U Cluj - Petrolul 0-0, Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), antrenorul ardelenilor, s-a declarat dezamagit de arbitrajul lui Florin Andrei, contestand in special eliminarea lui Valentin Gheorghe in minutul 61.In primul meci al zilei in SuperLiga, U Cluj si Petrolul au "dat-o la pace", scor final 0-0. Gazdele au jucat in inferioritate numerica ultimele 30 de minute din timpul ... citeste toata stirea