TOTU-I TACTICA Asta a fost strategia lui Edi in Slovacia - Romania! Schimbarea ESENEsIALA de la mijloc, cum s-au marcat golurile + Sistem RAR: asa ne aparam la 1-1

Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 27 iunie 2024, 11:05 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 11:29Romania s-a calificat in optimile de finala la Campionatul European, dupa 1-1 cu Slovacia, un alt meci in care tactica regizata de Edi Iordanescu a fost eficienta.Romania va juca in "optimi" cu Olanda, marti, 2 iulie, la Munchen, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la ProTVDupa 3-0 cu Ucraina si 0-2 contra Belgiei, aveam nevoie de cel putin un egal cu Slovacia ca ... citește toată știrea