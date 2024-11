TOTU-I TACTICA Salvati de Nita si Lucescu * De ce s-a "frant" jocul Romaniei in meciul cu Cipru: plusuri la final de campanie si unde se produc erorile

Articol de George Nistor - Publicat marti, 19 noiembrie 2024, 13:02 / Actualizat marti, 19 noiembrie 2024 13:08Romania a invins Cipru, scor 4-1, in ultima runda a grupelor Ligii Natiunilor, la finalul careia "tricolorii" au promovat in Liga B si si-au asigurat prezenta in urna a doua valorica la tragerea pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Neinvinsa, nationala lui Mircea Lucescu a cunoscut in partida de la Bucuresti ce inseamna oscilatia din joc, influentata de uzura si ... citește toată știrea