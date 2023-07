Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 18:24 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 18:45Baschetbalistul Kostas Sloukas (33 de ani) a plecat de la Olympiakos la marea rivala Panathinaikos si a incins spiritele inaintea noului sezon din Grecia.Pana in aceasta vara, cariera lui Kostas Sloukas era sinonima cu Olympiakos. Aici a debutat pe prima scena, a avut contract intre 2008 si 2015. In 2020, dupa o aventura la Fenerbahce, revenea in culorile clubului de suflet. ... citeste toata stirea