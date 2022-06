Tradeaza si Rusescu? Fostul atacant de la FCSB vrea sa revina in Romania si e dorit de Steaua: "La CSA nu esti jucator profesionist, nu ai cum"

Articol de GSP - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 17:45 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 18:29Raul Rusescu, 33 de ani, s-a despartit de Lamezia Terme, echipa de liga a 4-a din Italia, si ar vrea sa revina in Romania, de serviciile sale fiind interesata inclusiv CSA Steaua.Rusescu nu va mai continua la Terme, dupa ce i-a expirat contractul la finalul sezonului. Atacantul s-a despartit de formatia din Italia si ia in calcul acum sa revina in Liga 1, noteaza ProSport. Conform sursei citate, ... citeste toata stirea