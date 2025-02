Tragedie fara margini, la doar 28 de ani * A murit la o saptamana dupa ce a primit o lovitura in cap de la adversar

Articol de Laura Soica - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 09:59 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 11:21Boxerul John Cooney a decedat sambata, la 28 de ani, dupa ce a suferit o hemoragie intracraniana, in urma cu o saptamana, in timpul unui meci.Acesta a fost invins de catre galezul Nathan Howells, in urma cu o saptamana. Atunci, dupa ce a fost lovit de catre adversar in cap, a suferit o hemoragie intracraniana si a avut nevoie de o interventie chirurgicala.Dupa ce a fost ... citește toată știrea