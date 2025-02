Tragedie! Fostul conducator de la UTA a murit la spital, dupa ce casa i-a luat foc * Intoxicat cu fum, nu a mai putut fi salvat

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 17 februarie 2025, 20:51 / Actualizat luni, 17 februarie 2025 21:07O veste tragica a lovit azi fotbalul aradean. Iulian Olar, fost conducator la UTA in perioada in care clubul era condus de italianul Giovanni Catanzariti, a incetat prematur din viata, la varsta de 58 de ani. Cauza decesului e tragica: casa acestuia din localitatea Fantanele a luat foc, iar Olar, care s-a intoxicat cu fum, a murit la spital, cateva zile mai tarziu.E doliu in Arad, dupa ... citește toată știrea