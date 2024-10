Tragedie in baschetul feminin! Marie Tyra Whitehead, sportiva lui CSM Targoviste, gasita moarta in apartament

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 17:00 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 17:16Doliu in baschetul feminin. Marie Tyra Whitehead, jucatoarea celor de la CSM Targoviste, a fost gasita decedata luni in propriul apartament.Anuntul a fost facut de clubul de care apartinea, prin intermediul canalelor oficiale. Pivotul avea 26 de ani.Marie Tyra Whitehead, sportiva lui CSM Targoviste, gasita decedata in apartamentCSM Targoviste anunta cu regret trecerea in ... citește toată știrea