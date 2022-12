Tragedie in familia lui Cornel Sfaiter! Sotia presedintelui Politehnicii Iasi a incetat din viata

Drama in familia presedintelui Politehnicii Iasi Cornel Sfaiter.Sotia omului de afaceri botosanean, Daniela Sfaiter, a incetat din viata, duminica dimineata, la varsta de 56 de ani.Aceasta se afla in locuinta familiei, in localitatea botosaneana Vorona, cand i s-a facut rau. Cornel Sfaiter a sunat de urgenta la 112, insa, din pacate, cadrele medicale nu i-au putut salva sotia, femeia care i-a fost alaturi de peste 35 de ani si care i-a daruit doua fete."Cornel Sfaiter m-a schimbat, m-a ... citeste toata stirea