Tragedie in Finlanda! Un hocheist ar fi fost ucis de fostul sau partener, cu 37 de ani mai in varsta

Articol de David Istrate - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 18:31 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 18:56Janne Puhakka (29 de ani), un fost jucator finlandez de hochei, a fost ucis duminica, 13 octombrie, in Espoo, un oras din zona metropolitana a Finlandei. Politia a confirmat intr-un comunicat ca autorul crimei este Rolf Nordmo, fostul sau partener, cu 37 de ani mai in varsta.Janne Puhakka, un hocheist finlandez, care a jucat in Canada (Chicoutimi Sagueneens), Finlanda (Espoo Blues, ... citește toată știrea