Tragedie in fotbalul romanesc * A murit una dintre cele mai mari jucatoare din Romania!

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 18:27 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 19:02Fotbalul feminin romanesc este in doliu. Victorina Simion, una dintre cele mai reprezentative jucatoare ale echipei nationale a Romaniei din anii '90, 65 selectii si 57 de goluri, a decedat miercuri, 23 februarie, la Craiova, la varsta de 62 de ani.Considerata o atacanta de mare clasa, Victorina Simion a activat in Romania la CFR Craiova (1990-1995) si la Coruna Campina (1997), iar in ... citeste toata stirea