Tragedie in fotbalul romanesc! Jucatorul din Liga a 2-a a murit inecat in raul Olt

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 02 iunie 2024, 14:03 / Actualizat duminica, 02 iunie 2024 15:24CSM Slatina, formatie din Liga 2, a oferit duminica o veste cumplita. Flavius Magraon, jucatorul sau, a decedat la 19 ani din cauza unui accident nefericit cu skijet-ul.Magraon era un atacant imprumutat in Liga 3, la Petrolul Potcoava, fiind chiar golgeter in sezonul 2023-2024. S-a inecat in raul Olt dupa ce s-a rasturnat cu skijet-ul.Drama in fotbalul romanesc * Flavius Magraon a ... citește toată știrea