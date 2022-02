Tragedie in fotbalul romanesc * S-a stins din viata Ioan Zare, emblematicul jucator al celor de la FC Bihor

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 februarie 2022, 19:16 / Actualizat miercuri, 23 februarie 2022 19:2923 februerie 2022 este ziua in care Ioan Zare (62 de ani) a decedat. Aflat in stare critica la terapie intensiva, fostul international s-a stins in decursul zilei de azi.Internat marti la terapie intensiva dupa ce anuntase ca nu se simte bine, Zare a decedat astazi, anuntul fiind facut de Vova Tamas, fostul sau coechipier."Am primit vestea pe care n-am vrut sa o primesc, S-a stins ... citeste toata stirea